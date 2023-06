Incidente a Serra, scontro tra auto e moto: interviene l’elisoccorso

Ferito il conducente della due ruote, che è stato trasportato in ospedale. Sul posto carabinieri e polizia

Incidente stradale questo pomeriggio a Serra San Bruno, nei pressi della scuola media cittadina. L’impatto ha coinvolto un’auto e una moto. Ad avere la peggio il ragazzo alla guida della due ruote: viste le ferite riportate, si è ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso. Il mezzo ha provveduto a trasportare il giovane in ospedale, mentre sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente.

LEGGI ANCHE: Vibo, sferra un calcio a una vetrata e si ferisce alla gamba: interviene l’elisoccorso

Incidente in fabbrica, operaio trasferito in elisoccorso da Serra a Catanzaro