Crollo in un rudere a Barbalaconi di Ricadi, interdetto l’accesso a via Belvedere

Da anni l'edifico in stato di abbandono continua a destare preoccupazione fra i residenti per i continui crolli o distacchi di calcinacci e tegole

Rimarrà interdetto al traffico fino a data da destinarsi l’accesso a via Belvedere, nella frazione di Barbalaconi di Ricadi, in seguito all’improvviso distacco di una porzione di tetto di uno stabile fatiscente e pericolante da anni. L’ordinanza emessa dal sindaco di Ricadi Nicola Tripodi, «al fine di eliminare i fattori di pericolo per la pubblica incolumità», trae origine da una comunicazione prontamente inviata all’ente dal comando dei vigili del fuoco di Vibo Valentia intervenuti tempestivamente qualche giorno fa. Erano infatti trascorse da poco le ore 14 circa quando, accompagnato da un forte boato, avvertito dai residenti in zona, sono venuti giù parte della copertura e dei solai in legno dell’edificio abbandonato, le cui condizioni sempre più precarie continuano a destare preoccupazione fra gli abitanti della frazione.

I residenti, allarmati dalla situazione e vedendo alzarsi anche una nube di polvere, hanno allertato il 115 segnalando l’accaduto. Appena sopraggiunti su posto, i vigili del fuoco hanno potuto constatare che la sede stradale di via Belvedere era invasa da detriti e tegole. I vigili del fuoco, quindi, segnalando al Comune il «dissesto strutturale di parte della copertura e dei solai del fabbricato», hanno prescritto di «transennare con strutture non amovibili la strada adiacente alla struttura pericolante».

LEGGI ANCHE: Coca Cola celebra la Sicilia ma con una foto di…Capo Vaticano

Spot della Coca Cola con Capo Vaticano scambiata per la Sicilia, diffida dal Comune di Ricadi

Comune di Ricadi, il sindaco spiega nel dettaglio la manovra finanziaria dell’ente