Puntata speciale di LaC per ricordare don Saverio Di Bella

Andrà in onda questa sera alle ore 21 su LaC Tv una puntata speciale di LaC Storie in ricordo di don Saverio Di Bella, sacerdote della parrocchia di Maria Santissima de Rosario di Pompei di Vibo Marina. Il parroco si è spento oggi a seguito di una malattia. La puntata del format, curato da Saverio Caracciolo, ripercorrerà i 25 anni della dedicazione che si celebrarono a Vibo Marina nella chiesa parrocchiale Maria Santissima del Rosario di Pompei. Appuntamento questa sera alle 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.

