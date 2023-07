Deceduto il parroco di Vibo Marina don Saverio Di Bella

don Saverio Di Bella

Deceduto don Saverio Di Bella, sacerdote della parrocchia di Maria Santissima di Pompei a Vibo Marina. Una notizia che rattrista un’intera comunità ma anche Parghelia dove era nato e la vicina Tropea dove era cresciuto. Era arrivato a Vibo Marina dalla parrocchia Madonna del Rosario di Tropea nel settembre del 2009 nominato dall’allora vescovo Luigi Renzo. In pochi anni si era fatto amare dall’intera comunità di Vibo Marina grazie alla capacità di ascolto e dell’amore autentico per Cristo e la sua Chiesa, così come dei giovani, dello studio e della musica. “Un giovane parroco che lascia una comunità di frontiera dove parecchia gente soffre in silenzio, e da lui andava per ogni necessità, e che ancora dei suoi messaggi e delle sue azioni ne aveva forte bisogno”. E’ quanto afferma Domenico Maduli, editore del Network LaC e presidente del gruppo Diemmecom. “Ricordo sempre un aneddoto – aggiunge Maduli – quando si fece il nuovo altare in legno della Chiesa volle andare dai falegnami di Filadelfia per scegliere personalmente la qualità del legno. Ha fatto in pieno il suo lavoro terreno, ora ti toccherà altro, Don Saverio. Alla sua famiglia, alla sua cara ed adorata mamma, ed ai tanti suoi amici le più sentite condoglianze, riposa in pace mons. Saverio Di Bella.” Il parroco scomparso era stato procuratore del Tribunale diocesano nella causa di beatificazione di Natuzza Evolo.

LEGGI ANCHE: Vibo, si è spento a 90 anni il sacerdote salesiano don Carlo Borgetti

Tropea, nell’Annunziata presentato il libro “Un beato di Calabria: don Mottola”

Paravati, il vescovo incontra i fedeli e spiega il trasferimento di don Muscari a Pizzo

Diocesi di Mileto, trent’anni di sacerdozio del vescovo: «Dio vicino anche nei momenti difficili» – Video