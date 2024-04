Tutto pronto a Tropea per il Triathlon degli Dei

Giorno 12 maggio il Triathlon delle grandi occasioni farà tappa a Tropea per la seconda edizione del Triathlon degli Dei, gara sprint silver inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon (FiTri) e organizzata dall’Asd X-Sport Green 1.5 presieduta dal triatleta Luca Mancuso. 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e cinque chilometri di corsa senza soluzione di continuità. Queste le distanze che gli atleti provenienti da tutta Italia dovranno affrontare nella splendida Tropea per vivere un’esperienza unica fra le spiagge bianche Bandiera blu e il centro storico, già Borgo dei borghi 2021, e tra le migliori destinazioni balneari per la rivista internazionale di viaggi TravelMag ottenendo le 5 Vele di Legambiente e del Touring Club. Recentemente il Financial Time ha inserito Tropea fra “le otto mete in cui fuggire e lasciarsi tutto alle spalle” – “eight true escape where you leave it all behind” (fonte F.T. Londra). A tal proposito Luca Mancuso ha dichiarato: “Una seconda edizione entusiasmante dopo il successo dello scorso anno che ha visto vincitori Francesca Migliaccio e Federico Spinazzè. Anche quest’anno la “conduzione della gara” sarà affidata alla voce più conosciuta del triathlon italiano, Dario “Daddo” Nardone. Il servizio di cronometraggio e le iscrizioni sono affidate ad Icron. La manifestazione sportiva è patrocinata, oltre che dal Comune di Tropea, dalla Regione Calabria, Calabria Meravigliosa, Provincia di Vibo Valentia e Coni”.

