Vibo, si è spento a 90 anni il sacerdote salesiano don Carlo Borgetti

Molto amato in città, ha dedicato gran parte della sua vita alla Chiesa. I funerali si terranno il 1° maggio a Santa Maria del Soccorso

Si è spento la scorsa notte all’età di novant’anni, di cui oltre settanta dedicati alla Chiesa, don Carlo Borgetti della comunità salesiana di Vibo Valentia. Originario di Torino, da diversi anni ormai era in pianta stabile a Vibo dove era molto amato. Apprezzato in particolare per le sue capacità di ascolto e di consiglio, si era avvicinato alla Chiesa rapito dallo stile salesiano ed era diventato sacerdote sessantadue anni fa. I funerali verranno celebrati lunedì 1° maggio alle ore 15.30 nella chiesa di Santa Maria del Soccorso, la messa sarà presieduta dal vescovo Attilio Nostro con la presenza dell’ispettore dei salesiani don Angelo Santorsola.