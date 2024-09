Pannaconi, don Felice Palamara saluta la comunità. Domani l’ultima messa alla parrocchia San Nicola

Il giovane parroco ha dato appuntamento ai fedeli per una celebrazione «di ringraziamento e di lode per questi 10 anni vissuti insieme». Tanti i messaggi d'affetto: «Un grande sacerdote e un'anima trasparente. Buon cammino»

Quella di domani, domenica 29 settembre, sarà l’ultima volta che don Felice Palamara celebrerà la Santa messa alla parrocchia San Nicola di Pannaconi. A comunicarlo è lo stesso parroco sui propri canali social, dove tramite un post dà appuntamento alle ore 18.30 per quella che definisce «una Santa messa di saluto e soprattutto di ringraziamento, di lode per questi 10 anni vissuti insieme» e rivolgendosi ai tanti fedeli della piccola comunità del vibonese aggiunge: «Vivremo questo momento con la gioia nel cuore, consapevoli che nell’obbedienza alla Chiesa vivremo nella volontà di Dio».

Il giovane parroco, che lo scorso febbraio è stato vittima più volte di atti intimidatori, si trasferirà dalla frazione di Cessaniti a Caria, frazione di Drapia. Tanti i commenti e le dimostrazioni d’affetto sotto il post di don Felice: «Una notizia che mi lascia senza parole – si legge -. Pannaconi perde non solo una grande persona dall’elevata statura culturale, morale e umana ma anche un grande sacerdote con un’anima trasparente, generosa e disponibile» e ancora: «Lascerai un grande vuoto per Pannaconi, qui hai fatto tanto ma forse c’è bisogno di te altrove, ti auguro ogni bene» e infine: «Grazie per tutto il bene che ha fatto per questa comunità, non ci dimenticheremo mai di lei, buon cammino».