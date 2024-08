Pizzoni, torna agli antichi splendori la chiesa del Rosario dopo i lavori di restauro, risanamento e tinteggiatura della facciata

L'intervento appena ultimato segue il rifacimento e la messa in sicurezza del tetto ad opera della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea e in collaborazione con la Soprintendenza

La chiesa del Rosario durante il restauro della facciata esterna

Sono da poco terminati i lavori di restauro, risanamento e tinteggiatura della facciata della chiesa del Rosario, importante simbolo della comunità di Pizzoni. La curia di Mileto, in collaborazione con la Soprintendenza, ha recentemente completato il rifacimento del tetto dell’edificio, restituendo così sicurezza e dignità a questo luogo di culto. L’amministrazione comunale di Pizzoni ha svolto un ruolo fondamentale nella ristrutturazione della facciata, con un intervento che non solo ha migliorato l’aspetto estetico della chiesa, ma che rappresenta anche un atto di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del paese. «È stato per noi un onore e un privilegio poter contribuire a questo progetto», ha fatto sapere sui social il sindaco di Pizzoni Vincenzo Caruso, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità.

L’edificio restaurato

Un sentito ringraziamento è stato poi rivolto dall’amministrazione comunale al vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea Attilio Nostro, nonché a don Nicola Scardamaglia e al parroco don Renato per il loro supporto. Anche Roberta Filocamo della Soprintendenza ha ricevuto parole di riconoscimento per la sua autorizzazione e guida nel percorso di restauro. «La ditta Romano di Mileto – hanno fatto sapere dal Municipio – ha fornito il ponteggio necessario per svolgere i lavori in sicurezza, un gesto che ha facilitato l’intervento e ha dimostrato solidarietà. Infine, non è passata inosservata la laboriosità del tirocinante Nicola Nesci – hanno aggiunto – il cui impegno ha contribuito significativamente alla realizzazione della ristrutturazione». Con il completamento di questi lavori, la chiesa del Rosario riacquista il suo splendore e diventa anche un simbolo della resilienza della comunità di Pizzoni.