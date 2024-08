Pizzoni, tornano alla luce le antiche fontane e rivelano tutto il loro splendore

Una notizia che riempie d’orgoglio la comunità di Pizzoni: dopo anni di abbandono, le storiche fontane del paese stanno finalmente ritrovando il loro antico splendore. Grazie ad un’importante opera di restauro e messa in sicurezza, promossa dall’amministrazione comunale in stretta collaborazione con Calabria Verde, le tre fontane, tra cui la celebre “Stilla fissa”, sono ora oggetto di attenti lavori di recupero.

Ripristinata la strada di accesso alle fontane

Ma non solo: anche la strada che conduce a queste preziose testimonianze del passato è stata riqualificata, rendendo così finalmente accessibile a tutti un luogo carico di storia e di fascino. Un intervento di fondamentale importanza per valorizzare un patrimonio storico e culturale inestimabile e per restituire ai cittadini uno spazio da sempre caro alla comunità. Le fontane, infatti, non sono solo semplici elementi architettonici, ma rappresentano un vero e proprio simbolo dell’identità di Pizzoni, legato indissolubilmente alla storia e alle tradizioni del luogo.