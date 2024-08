La locandina dell’evento

Nasce “Pizzoni Off Road”, un’iniziativa che invita tutti gli amanti della natura a scoprire le meraviglie delle montagne calabresi e che si svolgerà il 14 agosto alle ore 17 con partenza dall’area mercatale. Questo progetto, ideato dall’amministrazione comunale, è destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza unica tra boschi, panorami mozzafiato e una flora e fauna straordinaria.

La Calabria è conosciuta per i suoi paesaggi incontaminati e la sua biodiversità. «Pizzoni Off Road – hanno fatto sapere gli organizzatori – si propone di valorizzare questo patrimonio attraverso tour emozionanti che porteranno i partecipanti a esplorare percorsi meno battuti, lontani dalla frenesia della vita quotidiana». Grazie a veicoli 4×4, ci si potrà avventurare in aree impervie e raggiungere punti panoramici spettacolari, dove il blu del cielo si sposa con il verde intenso della vegetazione.

L’itinerario di Pizzoni Off Road «non solo offre la possibilità di immergersi nella natura, ma anche di ammirare i colori vivaci che caratterizzano la flora locale. Durante il percorso – hanno aggiunto gli organizzatori -, i partecipanti avranno l’opportunità di osservare la fauna autoctona, contribuendo a un’esperienza educativa e condivisa. La sensazione di libertà e avventura è garantita – hanno poi precisato -, ma è fondamentale per un’organizzazione efficiente che gli interessati si prenotino in anticipo, rivolgendosi al consigliere Giuseppe Bono, specificando se di dispone di un veicolo 4×4 o meno. Per chi non avesse a disposizione un mezzo idoneo – hanno in fine concluso gli organizzatori -, sarà possibile trovare soluzioni comuni, affinché tutti possano partecipare a questa straordinaria esperienza».