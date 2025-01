Il Comune di Pizzoni affida il servizio di assistenza specialistica per sette alunni con disabilità

L'ente è risultato beneficiario di un finanziamento regionale derivante dal Fondo per il Piano scuola, che ha deciso di destinare interamente a beneficio dei bambini diversamente abili

Il Comune di Pizzoni ha affidato il servizio di assistenza specialistica per alunni con disabilità all’associazione di promozione sociale Prometeo Onlus di Reggio Calabria per l’anno scolastico 2024-2025. L’importo complessivo stanziato per il servizio è di 2.922,77 euro, destinato a 7 alunni disabili con costo orario del servizio fissato a 18 euro.

La decisione dell’Ente è stata presa a seguito di una serie di passaggi quale il Decreto dirigenziale n. 10934 del 29 luglio 2024 della Regione Calabria, che ha assegnato al Comune di Pizzoni il contributo di 2.922,77 euro dal “Fondo regionale per il Piano scuola”; la Conferenza dei servizi (tenutasi il 23 settembre scorso) tra il dirigente dell’Istituto comprensivo di Vallelonga e i sindaci dei Comuni interessati, che ha stabilito la gestione diretta dei fondi da parte dei Comuni; infine la delibera di giunta comunale con la quale l’Ente ha approvato la ripartizione dei fondi regionali, destinando l’intera somma ricevuta dalla Regione all’assistenza specialistica per alunni disabili.