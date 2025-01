Pizzoni, incendio distrugge una mansarda: salvi i ragazzi all’interno, uno è rimasto intossicato – VIDEO

Un incendio ha distrutto una mansarda di una palazzina a tre piani a Pizzoni, in via San Francesco. Vi abitavano alcuni ragazzi argentini, discendenti di emigrati, in Italia per ottenere la cittadinanza. Da quanto si apprende, l’origine del rogo sarebbe dovuta ai resti di brace ancora accesi nel caminetto. I ragazzi svegliati dall’odore acre e dal fumo hanno lasciato autonomamente il locale e stanno bene, solo uno è rimasto leggermente intossicato e ha ricevuto le cure del caso dagli operatori sanitari del 118.

Gli interni della mansarda distrutti dall’incendio

Sul posto si sono portati le forze dell’ordine, un’ambulanza e i vigili del fuoco, intervenuti dal Distaccamento di Serra San Bruno e dalla sede centrale con tre squadre. Questi ultimi hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio evitando la propagazione dello stesso ai piani sottostanti. Diverse le ore impiegate per domare le fiamme.