Non solo vintage, il Comune di Pizzoni vara il nuovo regolamento per gli “hobbisti” che potranno partecipare a fiere e mercati

Il Comune di Pizzoni ha recentemente approvato il nuovo regolamento per l’esercizio dell’attività di hobbismo. Il documento disciplina le modalità di esposizione e vendita di opere creative realizzate da parte di operatori non professionali, in linea con la Legge regionale della Calabria n. 4 del 2013. Il regolamento definisce “hobbista” la persona fisica che, occasionalmente e in modo non professionale, vende, baratta o espone beni frutto della propria attività amatoriale o opere d’arte e dell’ingegno a carattere creativo. Il prezzo unitario di ciascun prodotto non deve superare i 250 euro. Il documento, inoltre, riporta anche alcuni esempi di prodotti ammessi: disegni, quadri, pitture; monili, maschere, giocattoli; ricami, decoupage; fotografia, modellismo, floricoltura; scritti di propria produzione.

Requisiti e modalità di svolgimento

Gli hobbisti possono operare nei mercati o fiere istituiti dal Comune, o in quelli dedicati all’usato, all’antiquariato e al collezionismo. La giunta comunale ha la facoltà di istituire tali mercati e fiere, definendo le aree, le modalità di assegnazione dei posteggi e la possibilità di riservare spazi agli hobbisti in altre manifestazioni. Per esercitare l’attività di hobbista a Pizzoni è necessario possedere questi requisiti:

Essere iscritti nel registro degli hobbisti del Comune e possedere il tesserino di riconoscimento;

Non essere soggetti a divieti, decadenze o sospensioni previsti dalla normativa vigente;

Possedere i requisiti morali per l’esercizio del commercio su area pubblica.

Tesserino di riconoscimento

Il tesserino di riconoscimento, valido per cinque anni, viene rilasciato dal Comune a seguito di apposita domanda. Deve essere vidimato annualmente e riporta i dati dell’hobbista, gli spazi per le vidimazioni e la firma del responsabile comunale. Non è cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante l’attività. L’attività di hobbista è consentita per un massimo di 30 giornate in un anno solare, con ogni giorno di presenza vidimato sul tesserino dalla Polizia locale. Fino all’istituzione del Registro e del tesserino, e comunque per un massimo di due mesi dall’entrata in vigore del regolamento, la partecipazione ai mercati può avvenire tramite autocertificazione. La mancanza del tesserino, della sua vidimazione o l’assenza del titolare comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 114/1998.