Pizzoni, al via l’installazione di un sistema di videosorveglianza da 180mila euro su tutto il territorio comunale

Il Comune di Pizzoni ha aggiudicato definitivamente i lavori per l’installazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale. Il progetto, finanziato con fondi statali (per circa 169mila euro) e comunali (per 10mila euro) per un totale di 179.790,59 euro, rientra nell’ambito dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana” del ministero dell’Interno. L’iter burocratico per l’approvazione del progetto è stato lungo e complesso poiché l’approvazione dei Patti, da parte dell’Ente, risale a dicembre 2022 mentre, a gennaio 2023, la giunta aveva approvato il progetto esecutivo affidato all’architetto di Vibo Francescantonio Paoli.

L’impresa Sagredo Engineering di Roma, risultata vincitrice della gara d’appalto, si occuperà della realizzazione dell’opera. L’aggiudicazione definitiva è avvenuta a seguito di una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. «L’installazione del sistema di videosorveglianza – hanno fatto sapere dalla sede municipale – rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza del nostro Comune. Grazie alle telecamere, potremo monitorare le aree più sensibili del territorio e intervenire tempestivamente in caso di necessità. L’avvio dei lavori – hanno poi sottolineato – è previsto a breve. Si stima che l’opera sarà completata entro la fine dell’anno».