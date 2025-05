Pd Vibo, espulsi dal partito i consiglieri comunali del nuovo gruppo ispirato da Alecci

Il Pd vibonese resiste all’assalto del consigliere regionale dem Ernesto Alecci ed espelle dal partito i consiglieri del nuovo gruppo Democratici e Riformisti per Vibo, ispirato proprio dall’ex sindaco di Soverato e costituito con la regia di Nico Console dal Misto,

La commissione provinciale di garanzia ha dunque decretato l’espulsione, in linea con quanto prevede lo Statuto, per Alessandra Grimaldi, Marcella Mellea e Dina Satriani. Formalmente era già fuori Nicola Staropoli, l’altro componente del nuovo gruppo consiliare, che non aveva rinnovato l’iscrizione al Pd.

Forse anche più simbolica è l’espulsione dal Partito democratico di Nicola La Sorba, che alla fine di ottobre aveva accettato la vice presidenza della Provincia di Vibo guidata dal Corrado L’Andolina (Fi), senza conseguenze immediate per la sua permanenza nel partito dem. Stessa sorte è toccata al consigliere provinciale Vincenzo Lentini.

A far precipitare la situazione e rafforzare il fronte anti-Alecci ha contribuito certamente la recente decisione del nuovo gruppo consiliare di abbandonare l’aula del Consiglio comunale al momento del voto sul consuntivo 2024. Soltanto la permanenza tra i banchi dell’opposizione ha consentito alla maggioranza di non andare a tappeto per mancanza del numero legale.