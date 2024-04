Incidente stradale in Sicilia, deceduto carabiniere in servizio a Serra San Bruno

Prestava servizio alla Compagnia dei carabinieri di Serra San Bruno – ma stava per essere trasferito nella sua città, Palermo – Daniele Breganze, deceduto ieri a soli 23 anni, nello scontro tra la sua auto e un tir lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina, nel tratto tra Brolo e Rocca di Capri Leone, in direzione del capoluogo. Breganze era in ferma quadriennale, essendo entrato nell’Arma nel 2022 ed era già destinato al trasferimento presso il battaglione Sicilia a Palermo. Nella sua vettura diversi bagagli ed effetti personali che il giovane militare dell’Arma stava trasportando nella sua città natale. Dolore a Serra San Bruno tra i colleghi, che hanno saputo dell’incidente mentre si trovavano al lavoro.

