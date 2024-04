Incidente stradale a Mileto, ferito in elisoccorso

Incidente stradale a Mileto lungo la Statale 18 nei pressi di un bar. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il conducente di una Renault Clio che è rimasto incastrato nell’autovettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale, i vigili del fuoco, personale del 118 e dell’Anas. A riportare ferite è stato anche il conducente della Fiat Punto. Per il conducente della Renault si è invece reso necessario l’intervento dell’elisoccorso (che ha caricato il ferito in uno spiazzo nei pressi del campo sportivo) per un veloce trasferimento all’ospedale di Catanzaro. Disagi alla circolazione a Mileto anche a causa della presenza del mercato settimanale non distante dal luogo dell’incidente.

