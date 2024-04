Incidente sul lavoro nel Vibonese, muore schiacciato dal trattore

Incidente del lavoro mortale a Calimera, frazione di San Calogero. Per cause ancora in corso di accertamento, un trattore mentre si trovava su un fondo agricolo si è ribaltato in località Stangone. Immediati i soccorsi, ma per il 77enne che si trovava alla guida del mezzo – P.N. – non c’è stato nulla da fare in quanto è rimasto schiacciato. Per recuperare il corpo della vittima si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Vibo Valentia e di un’autogru.

