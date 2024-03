Incidente mortale a San Costantino Calabro, indagini

Incidente stradale mortale a San Costantino Calabro. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è andata a schiantarsi contro un’altra vettura che si trovava parcheggiata sulla pubblica via. Probabile un malore del guidatore – F.D.M., pensionato – che ha perso la vita nello scontro. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 provenienti dall’ospedale di Vibo Valentia. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso, l’esatta ricostruzione dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità. Ad estrarre il corpo del povero pensionato sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo.

