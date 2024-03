Vibonese in lutto per la perdita di due giovani vite in un incidente. I funerali della ragazza nel duomo di San Leoluca

Antonio Panzitta e Silvia Scardamaglia

Si terranno oggi pomeriggio nel duomo di San Leoluca di Vibo Valentia i funerali di Silvia Scardamaglia, 23 anni, la giovanissima deceduta in un incidente stradale in Puglia dopo aver preso parte ad un raduno di cosplay allo Zoosafari di Fasano. Silvia era ben voluta da tutti a Vibo, così come la sua famiglia – il padre assicuratore, la madre insegnante di Lettere al liceo Scientifico Berto, il fratello studente universitario – molto stimata e conosciuta (la ragazza era anche nipote dell’ex consigliera comunale ed assessore provinciale Barbara Citton). Lascia un vuoto incolmabile in amici, familiari e in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla. Silvia Scardamaglia (dopo la maturità Classica) studiava Psicologia all’Università Magna Graecia di Catanzaro. Lutto anche nell’intero comprensorio di Monte Poro e in particolare a Caroniti, frazione del comune di Joppolo. Era qui che viveva l’altra vittima del terribile incidente: Antonio Panzitta, 31 anni, che si trovava sulla stessa auto – una Peugeot 108 – insieme a Silvia Scardamaglia e Marcella Risoli, 26 anni, di Francavilla Marittima, anche lei deceduta sul colpo dopo lo scontro con una Bmw X1. Antonio Panzitta era molto conosciuto a Caroniti, Joppolo e dintorni, così come la sua famiglia, titolare di una storica panetteria (Campanaro) a Monte Poro dove lavorava lo stesso Antonio. I tre giovanissimi nel momento dell’impatto con la Bmw indossavano ancora i costumi della Disney utilizzati per la sfilata a Fasano. Marcella Risoli era inoltre mamma di una splendida bimba di 6 anni. A Francavilla Marittima per il giorno dei funerali il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. I funerali di Antonio Panzitta si terranno invece mercoledì a Caroniti. La salma proveniente da Mottola, in provincia di Taranto, sarà posta alla visita di parenti e amici nella propria abitazione sita in contrada Corinti da dove muoverà il corteo funebre (ore 10) verso la chiesa di San Gennaro a Caroniti dove sarà celebrato il rito delle esequie. Sul fronte delle indagini, intanto, la Procura di Taranto ha aperto un’inchiesta disponendo il sequestro delle due auto coinvolte nell’incidente. A bordo della Bmw viaggiava una famiglia di Crispiano, marito e moglie 50enni e il figlio 13enne, ricoverati all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. I primi due sono in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, mentre il ragazzo è stato dimesso.

