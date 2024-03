Scontro frontale tra due auto a Maierato: tre i feriti

Tre feriti in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale nei pressi dell’insediamento industriale di Maierato e non lontano da un supermercato. Per cause ancora in corso di accertamento, a scontrarsi frontalmente sono state due auto una Fiat Panda e una Bmw. Una delle due auto ha invaso la corsia di sinistra impattando con l’altra vettura proveniente dall’opposto senza di marcia. I conducenti della Fiat Panda – un uomo e una donna – sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti al pronto soccorso di Vibo Valentia. Ferito anche il conducente della Bmw. Indagini ancora in corso da parte delle forze dell’ordine per accertare eventuali responsabilità.

