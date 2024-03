Incidente a San Costantino: salgono a due i morti, deceduta pure la moglie del conducente

Salgono a due i morti a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina a San Costantino Calabro all’ingresso del paese e all’altezza di una rotonda e di una fontana. Oltre al conducente della Fiat Uno – Francesco De Marzo, pensionato – ha perso la vita anche la moglie Antonia Sacchinello (anche lei pensionata) che si trovava con lui a bordo dell’auto ed inutile si è rivelato il suo trasferimento in ospedale a Vibo Valentia nel tentativo di strapparla alla morte. Fatale si è rivelato per marito e moglie lo scontro con altra vettura parcheggiata sulla pubblica via. Sul posto si sono portati nell’immediatezza i carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini al fine di accertare eventuali responsabilità per l’accaduto. Ancora da chiarire se il conducente sia stato colto da un improvviso malore o meno mentre si trovava alla guida. L’impatto è stato in ogni caso violentissimo con il conducente – conosciuto in paese come una persona mite e soprattutto come un guidatore molto prudente – che ha perso la vita sul colpo e la moglie rimasta gravemente ferita e deceduta poco dopo. Per estrarre i corpi dall’auto sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Vibo Valentia, mentre i sanitari del 118 dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia hanno potuto fare ben poco. Un incidente che ha sconvolto il paese di San Costantino Calabro dove la coppia era molto conosciuta.

