LaC storie fa tappa a Rombiolo per raccontare “a maistra du telaio”

Una nuova puntata de LaC Storie curata da Saverio Caracciolo, che andrà in onda domani sera alle ore 21:00 sui canali di LaC Tv, tratterà la storia di Anna Panzitta, conosciuta a Rombiolo come “a maistra du telaiu”. Quando aveva solo 10 anni, anche se sua madre era contraria, in quanto avrebbe preferito che facesse lavori nei campi, ha frequentato la casa della maestra del telaio del paese, Anna Panzitta, imparando i trucchi del mestiere. Per acquistare il suo telaio ha tessuto oltre 1500 metri di tela usata per produrre sacchi, una volta molto utilizzati dai contadini per conservare farina e legumi vari. Nonostante i suoi 90 anni, ancora oggi trascorre le sue giornate all’interno del telaio, considerandolo il suo compagno e collega di lavoro.

LEGGI ANCHE: LaC storie, tappa alla gelateria artigianale Morino di Pizzo: una storia sapori e tradizioni nata 50 anni fa -Video

La bottega del legno di mastru Michele, LaC storie fa tappa a Parghelia -Video