Battiti calabresi, bilancio positivo per il reading musicale promosso a Pizzo – Video

Pizzo ha ospitato con grande partecipazione Battiti Calabresi. Un pubblico curioso e soddisfatto ha accolto nella suggestiva cornice del Palazzo della Cultura la prima serata del tour estivo itinerante ideato da Edizioni Beroe. Sotto la guida del direttore artistico Renato Costa (Edizioni Beroe), il gruppo formato dalle voci di Ilaria Amodio, Dolores Mazzeo, Giuseppe Ingoglia e dal maestro e compositore chitarrista Daniele Fabio ha condotto i partecipanti in un viaggio fra le meraviglie paesaggistiche calabresi. Lo spettacolo si è svolto come un reading musicale che ha offerto la lettura di testi di grandi autori di vario genere come: Dalida, Rino Gaetano, Carlo Diano, Francesca Diano, Leonida Repaci, Alexandre Dumas, Cesare Pavese e tanti altri. La prima data di Battiti Calabresi è stata organizzata col sostegno e la collaborazione del Comune di Pizzo rappresentato durante l’evento dall’assessore Gennaro Muratore, che oltre ad aver inaugurato il tour con i saluti istituzionali ha anche consegnato gli attestati di partecipazione agli artisti. La prossima tappa di Battiti Calabresi si svolgerà a Palmi il primo settembre presso la Villa Comunale Mazzini dalle ore 22.

