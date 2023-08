Lotta al cancro, a Filogaso l’iniziativa benefica “Matilde, una bimba per i bimbi”

“Matilde, una bimba per i bimbi”. Questo il titolo dell’iniziativa benefica in programma oggi 11 agosto a Filogaso nel segno della piccola Matilde Cugliari, la bimba morta nel dicembre del 2019 a causa di una malattia incurabile. Si tratta di una serata di solidarietà organizzata dall’associazione Onlus che prende il suo nome, sorta all’indomani del suo passaggio in cielo per volontà di papà Alessio e di mamma Maria Selvaggio, desiderosi di far sì che la scomparsa della propria figlia e il loro straziante dolore si tramutassero in qualcosa di positivo a favore degli ultimi e per tutto coloro chi si trovassero ad affrontare la stessa malattia. Da quel momento sono stati tanti “I sogni di Matilde” realizzati grazie alle iniziative benefiche organizzate sul territorio dall’associazione Onlus. Quella di questa sera, giunta alla sua seconda edizione, si svolgerà in piazza Sant’Agata a partire dalle 20. Si inizierà con una gustosa salsicciata accompagnata da “pipi e patati” e frittelle. A seguire si esibiranno numerosi artisti di strada, con tanto di “Maga vivi con…”, danze aeree, teatro di burattini, bolle di sapone, sculture di palloncini e trucca bimbi al seguito. “Matilde, una bimba per i bimbi” si concluderà in tarda serata con lo spettacolo illusionistico “Magie Entertainment” proposto da Eugenio Bonacci. Il ricavato dell’ennesima iniziativa benefica proposta in ricordo della bimba sarà devoluto alla Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer per la ricerca scientifica sul Glioma pontino intrinseco diffuso (Dipg), il tumore che l’ha colpita senza, purtroppo, lasciarle scampo.

LEGGI ANCHE: Ospedale Vibo, l’Asp istituisce l’osservazione breve intensiva pediatrica

Medici di famiglia, l’Asp di Vibo Valentia individua otto zone carenti

Sanità, dalla Regione Calabria fondi per Aziende sanitarie e ospedaliere