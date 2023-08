Medici di famiglia, l’Asp di Vibo Valentia individua otto zone carenti

La sede dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia

Con delibera del commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, Antonio Battistini, sono state individuate le zone carenti di medici convenzionati per l’assistenza primaria. Il 20 luglio scorso, si ricorda nell’atto, ha avuto luogo la seduta del Comitato consultivo aziendale dei mmg nel corso della quale sono state evidenziate le zone bisognose di medici di famiglia nel territorio di competenza dell’Azienda sanitaria provinciale. Pertanto, acquisiti i pareri del direttore amministrativo aziendale Elisabetta Rosa Tripodi e del direttore sanitario aziendale Luigi Mandia, il commissario ha deliberato di individuare, a far data dal primo settembre 2023, due zone carenti nel Comune di Stefanaconi e Vibo Valentia – Frazione Marina – per l’Ambito n. 1 dell’Area Territoriale di Vibo Valentia; due zone carenti nel Comune di Pizzo Calabro per l’Ambito n. 2 dell’Area Territoriale di Vibo Valentia; due zone carenti rispettivamente nel Comune di San Costantino Calabro e San Gregorio d’Ippona per l’Ambito n. 3 dell’Area Territoriale di Vibo Valentia; una zona carente nel Comune di Tropea per l’Ambito n. 4 dell’Area Territoriale di Tropea; e una zona carente nel Comune di Serra San Bruno per l’Ambito n. 1 dell’Area Territoriale di Serra San Bruno.

La delibera è stata poi trasmessa al Dipartimento Tutela della salute e politiche sanitarie della Regione Calabria per la pubblicazione al bollettino ufficiale regionale. Proprio nei giorni scorsi, il generale Battistini aveva proceduto all’approvazione delle indicazioni per gli interventi di 118 di emergenze/urgenza nella provincia di Vibo Valentia riguardanti agosto 2023. Una riorganizzazione della rete resa necessaria alla luce della carenza di sanitari e tenendo conto della posizione degli ospedali nonché delle condizioni della viabilità. Lo stato delle arterie stradali, in alcune circostanze, non consente celeri collegamenti con le postazioni di pronto soccorso.

