Comune di Capistrano, il sindaco Marco Martino vara la nuova giunta

Il riconfermato sindaco di Capistrano Marco Martino ha proceduto a varare il nuovo esecutivo comunale che sarà composto da due giovani professionisti. «Il tutto – scrive il primo cittadino – è stato deciso all’unanimità dei consiglieri presenti nel corso della riunione di maggioranza. La squadra si è compattata sin da subito sui criteri da adottare senza frizione alcuna. Il gruppo ha saputo dimostrare grande maturità politica tenendo in mente solo un obiettivo, ovvero la crescita del paese senza interesse alcuno».



Questi dunque i due assessori con le rispettive deleghe: Vito Pirruccio (nominato anche vicesindaco): Lavori pubblici, Patrimonio comunale, Sviluppo economico, Decoro urbano e Sicurezza ed edilizia scolastica. Francesco Sgotto: Turismo, Istruzione, Cultura, Politiche sociali, Ambiente, Comunità, Semplificazione e Lavoro. Il sindaco ha mantenuto le deleghe al Bilancio e alla Programmazione in vista dell’approvazione del nuovo Bilancio di previsione. «Altre deleghe – scrive sempre il sindaco -, al fine di rendere partecipi tutti i consiglieri di maggioranza, saranno assegnate nel corso del consiglio comunale in base alle esperienze maturate nel percorso di ognuno istituendo così la figura del consigliere delegato. Durante il primo consiglio comunale si procederà alla nomina delle cariche consiliari previste dalla normativa vigente».