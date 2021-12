Capistrano, emergenza Covid: il Comune pubblica il bando per i buoni acquisto

L’amministrazione comunale di Capistrano ha pubblicato il bando dei buoni acquisto Covid-19 in qualità di misura di contrasto alla povertà. Il bando avrà durata di 30 giorni e richiede alcune documentazioni da allegare assieme alla domanda. Il tutto sarà consultabile presso il sito internet del Comune di Capistrano alla voce albo pretorio ttp://albocapistrano.asmenet.it/download.php?down=1&id_file=5317&id_doc=9121250&sez=p&data1=09/12/2021&data2=08/01/2022&view=si, oppure tramite sportello comunale presso l’impiegata Vittoria Mesiano. [Continua in basso]

«Non vi sarà possibilità di favorire nessuno dei cittadini. – avverte il sindaco Marco Martino – Abbiamo tenuto ancora una volta a redigere un bando di garanzia e di merito. Il bando prevede un tetto massimo di Isee dal quale si dovrà prescindere per la validazione della domanda. Quest’ anno con il perdurare del Covid, abbiamo voluto inoltre raddoppiare gli importi dei buoni e dare la possibilità di scontare una parte dell’importo spettante, anche sui tributi comunali non pagati. La domanda dovrà essere protocollata entro la data di scadenza presso l’ufficio protocollo oppure recapitata sulla pec: sindaco.capistrano@asmepec.it Non saranno prese in considerazione quelle domande pervenute oltre la data di scadenza.