Capistrano, il sindaco firma la convenzione per terminare i lavori nelle zone alluvionate

Il sindaco Marco Martino: «Abbiamo ottenuto ciò che era necessario per la comunità, per i turisti, per il patrimonio stesso»

Il sindaco di Capistrano Marco Martino ha proceduto alla firma della convenzione per il finanziamento regionale riguardante la conclusione dei lavori del secondo ed ultimo lotto di località Sambuco, Limiti. «Grazie all’impegno che come amministrazione abbiamo investito – dichiara il primo cittadino – concluso il primo lotto, ci accingiamo a progettare ed appaltare il secondo lotto che acconsentirà di dare alla nostra montagna, dopo l’ultimo alluvione, la giusta rigenerazione di cui necessità. Con la messa in sicurezza dell’area sopra citata, ci premureremo, al temine dei lavori da effettuare, di comune accordo con Calabria Verde ed i Consorzi di Bonifica, di ripristinare le aree pic nic distrutte, restituendo questo patrimonio inestimabile agli antichi allori». [Continua in basso]

Per il primo cittadino di Capistrano «nessuno avrebbe creduto che dopo la profonda ferita inflitta alla nostra montagna, in un paio di anni, avremmo avviato la fase conclusiva cieca la sua ricostruzione. Di solito infatti ciò che si distrugge resta in disuso per secoli. Eppure la nostra caparbietà ci ha resi vincitori di risultato. Abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Abbiamo ottenuto ciò che era necessario per la comunità, per i turisti, per il patrimonio stesso. Ora non resta che rimboccarci le maniche ed augurare forza e coraggio. Ringrazio infine – chiude Marco Martino la Protezione civile regionale per aver saputo accogliere le nostre richieste rispetto alle necessità ed alle peculiarità sollevate».