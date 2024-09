“Scene con delitto”: a Briatico lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Paolo Cutuli

Un’arte teatrale che coinvolge il pubblico. È questo lo spirito di “Scene con delitto”, progetto scritto e diretto da Paolo Cutuli che andrà in scena a Briatico nella cornice di palazzo Marzano. Come anticipato dal suo ideatore si tratta di uno «spettacolo, aperto a tutti, realizzato dagli allievi del laboratorio teatrale».

Il progetto è stato «costruito e pensato per alcuni spazi della struttura ricettiva che ha generosamente sponsorizzato il corso mettendo a disposizione le proprie sale. Lo spettacolo – anticipa Cutuli – racconta, coi toni leggeri della commedia brillante, le confessioni di 17 assassini. Omicidi commessi per motivi futili». Sono previsti due appuntamenti: il primo si terrà il 7 settembre (ore 21.30), il secondo l’8 settembre (ore 17.30). Le porte di palazzo Marzano saranno aperte ad un massimo di 60 persone a iniziativa: «Le due repliche in programma ad ingresso gratuito sono andate in sold out in pochissime ore. Siamo stati letteralmente sommersi dalle richieste di partecipazione». Fulcro dello spettacolo è il lavoro degli attori, ben 17, provenienti da Vibo e dalla provincia. Si tratta in particolare di

L’entusiasmo è tanto e si prevedono sul territorio ulteriori progetti: «La collaborazione artistica è con Officina fotografica con la quale è in cantiere un progetto legato allo spettacolo che potremo vedere a dicembre». Insomma, le novità, assicura Cutuli, non mancheranno. Bibiana De Cristofaro, Domenico Borgia, Eva Cirianni, Giorgia Ballanti, Letizia Tropeano, Marialuce Malta, Milena Tripodi, Nicola Carullo, Orsola Cosentino, Raffaella Marzano, Rita De Nino, Rossana Pungitore, Saverio Mazzitelli, Sofia Greco, Teresa Garo, Vera Rubino, Vittoria Franzè. Aiuto regia e costumi a cura di Emilio Valente.