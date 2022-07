Comune di Tropea e infiltrazioni mafiose: Morra chiede al prefetto di Vibo l’accesso agli atti

Nicola Morra e il prefetto Roberta Lulli

Solleva anche il “caso Tropea” il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, che con un Post sulla propria bacheca Facebook invita il prefetto di Vibo Valentia, Roberta Lulli, ad inviare la Commissione di accesso agli atti al Comune di Tropea paventando condizionamenti, legami, parentele e rapporti con clan mafiosi che finirebbero per svilire l’autorevolezza e l’immagine dello stesso ente locale, già sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2016.



Ecco il testo integrale dell’intervento del senatore Nicola Morra ed i fatti elencati: [Continua in basso]

Il sindaco Giovanni Macrì

“Il 12 agosto 2016 il Consiglio dei Ministri ha sciolto il Comune di Tropea per infiltrazioni mafiose. Il 10 gennaio 2018 il Consiglio di Stato ha confermato tale scioglimento. Il Tar ha poi dichiarato improcedibile un ricorso contro il commissariamento presentato dall’attuale sindaco Giovanni Macrì (all’epoca consigliere di minoranza).

A seguito dello scioglimento, la Prefettura di Vibo Valentia (prefetto Giovanni Bruno) ha chiesto l’incandidabilità solo per il sindaco dell’epoca (Giuseppe Rodolico) ed un ex assessore (Antonio Bretti), ma non per tutti gli altri consiglieri e assessori citati nella relazione per rapporti opinabili, se non compromettenti. Tre di loro alle successive elezioni Comunali dell’ottobre 2018 sono divenuti maggioranza con in testa l’attuale sindaco Giovanni Macrì di Forza Italia.



Sul suo conto la relazione prefettizia riporta che è il nipote diretto di Gerardo Macrì, quest’ultimo pluripregiudicato, già sorvegliato speciale, denunciato per favoreggiamento della latitanza del boss Giuseppe Mancuso, destinatario di una confisca da un milione di euro quale prestanome del Mancuso.

Il 27 novembre 2004 il collaboratore di giustizia, Domenico Cricelli, all’allora pm Marisa Manzini dichiarò che entrambi i Macrì (zio e nipote) fra il 1992 ed il 1994 erano soliti frequentare e pranzare con il boss Giuseppe Mancuso di Limbadi.

Greta Trecate

L’attuale assessore agli Affari Generali del Comune di Tropea è invece Greta Trecate. Del padre e di quattro zii paterni dell’assessore si occupa la relazione di scioglimento del Comune di Tropea in quanto tutti noti, ex sorvegliati speciali, più volte arrestati per ricettazione, armi, estorsione, violenza, oltraggio, droga, rissa, furto, lesioni, tentato omicidio. Un cugino dell’assessore – Salvatore Trecate – è stato arrestato nel 2015 con una pistola clandestina e 100 munizioni dentro l’auto. Lo zio materno dell’assessore Greta Trecate è Ivano Pizzarelli, condannato in via definitiva a 7 anni per associazione mafiosa (clan Mancuso). Risulta da Facebook che Ivano Pizzarelli abbia pubblicamente sostenuto la nipote Greta Trecate alle comunali dell’ottobre 2018. [Continua in basso]