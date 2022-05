Briatico vecchio, il terremoto del 1783 e il progetto per recuperare borgo e reperti

Le attività di esplorazione a Briatico vecchio ripartono. Non solo. Oggetto di interesse saranno anche altre località site nelle frazioni dove sono emerse, nel corso della passata campagna, tracce di una necropoli in agro Potenzoni e San Costantino. Spazio verrà dato inoltre agli antichi casolari, testimonianze della storia popolare. Su queste direttive verrà impostata la ricerca condotta nell’ambito del progetto che vede in campo Unical, Università di Siena, Università della Basilicata, Soprintendenza archeologica, Comune di Briatico. Un ruolo di primo piano, inoltre, verrà ricoperto dai proprietari dei terreni all’interno dei quali sono stati segnalati resti di interesse storico-archeologico. [Continua in basso]

Briatico vecchio e i resti dell’antico castello

Il sito di Briatico Vecchio, la sua messa in sicurezza, la valorizzazione dell’area e l’esposizione dei reperti lì rinvenuti rappresentano il fulcro del programma che l’amministrazione, in sinergia con ricercatori e consulenti storici, cerca di portare avanti. Proprio nelle scorse ore il Comune ha avviato lavori per il ripristino di un tratto di strada che porta ai resti dell’antico centro: «Un programma -rende noto la compagine guidata dal sindaco Lidio Vallone – che interesserà la parte conclusiva della strada e che garantirà un arrivo in sicurezza, evitando sentieri impervi e molto pericolosi».

L’antico centro venne distrutto dal terremoto del 1783 e in seguito abbandonato. Tuttavia, si evince in una relazione stilata dal Comune (progettisti Giuseppe Francese, Antonio Bulzomì e consulente storico Luigi Lombardi Satriani) «conserva le sue rovine sottoterra» così come l’impianto urbanistico di una cittadina medioevale posta in posizione strategica, arretrata rispetto alla costa e fortificata, con castello-cittadella facilmente difendibile dalle continue e improvvise incursioni operate sulla costa calabra dai Saraceni fino a tutto il XVIII secolo». [Continua in basso]