Una serata dedicata alle “Esperienze vibonesi”: a Briatico fa tappa Smartbook, il libro che racconta il territorio

Dopo aver debuttato al Salone del Libro di Torino nello stand della Regione Calabria e dopo l’esordio a Vibo Valentia, un’altra tappa si aggiunge alla divulgazione dello Smartbook “Esperienze vibonesi” edito da Edizioni Beroe. Toccherà al borgo di Briatico ascoltare la storia di Vibo Valentia custodita nel suo affascinante e millenario patrimonio archeologico. La presentazione dello Smartbook avrà luogo giovedì 29 agosto nell’anfiteatro sul lungomare (vicino a via Cocca nuova) a partire dalle 19. Il vice sindaco Maria Teresa Centro detterà il ritmo degli interventi dell’ideatrice Giusi Fanelli, della curatrice Claudia Maria De Masi e dell’editore Renato Costa. L’evento sarà arricchito dalle melodie dell’arpa celtica di Clara Ferrazzo che accompagneranno le letture eseguite da Giusi Fanelli.

«Una città è in grado di importare turisti se sfrutta al meglio la narrazione del suo territorio – afferma Renato Costa – Vibo possiede un patrimonio archeologico immenso e solo divulgandolo al di fuori delle proprie mura sarà possibile valorizzarlo e tutelarlo. Il sindaco Lidio Vallone e il suo vice Maria Teresa Centro hanno dimostrato enorme sensibilità verso questo progetto. Uno Smartbook – prosegue Costa – è un libro che permette al suo interno l’accesso a contenuti multimediali. L’idea voluta da Giusi Fanelli rientra nel progetto “Biblio-Smart” finanziato dalla Regione Calabria e ha concesso l’onore a me e a Claudia di poter scrivere un libro sulla nostra amata città. Sarà un ulteriore motivo d’orgoglio raccontare in altre sedi che anche a Vibo si portano a termine bandi pubblici, ma soprattutto sarà emozionante poter raccontare a Briatico le storie di Persefone, Scrimbia e Vito Capialbi. L’associazione culturale “Calabria Tribù” sta vivendo – conclude Costa – un’estate ricca di eventi culturali di alto spessore portando i libri di Edizioni Beroe in giro per la Calabria e raccontando le nostre radici proponendo nuove sfide narrative».