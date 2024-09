Briatico, tutto pronto per la seconda edizione del Premio dedicato a Lombardi Satriani

La manifestazione in onore dell'antropologo scomparso due anni fa si terrà sabato 7 in piazza IV Novembre e sarà presentata dal giornalista e sociologo Michele Petullà

Briatico si prepara ad accogliere la seconda edizione del Premio poetico letterario Luigi Maria Lombardi Satriani, che si svolgerà il 7 settembre 2024 in piazza IV Novembre. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per celebrare la poesia e la letteratura, rendendo omaggio a un autore che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura locale e nazionale. Luigi Maria Lombardi Satriani, antropologo, senatore della Repubblica e fine intellettuale, è una figura amatissima dalla comunità briaticese. La sua passione per la cultura del Sud Italia, il folclore e le tradizioni popolari lo hanno reso un protagonista del dibattito culturale italiano.

In suo onore, il Premio intende non solo valorizzare la sua grande eredità, ma anche promuovere e diffondere la cultura poetica e letteraria del territorio. Organizzata dal Comune con la collaborazione dell’associazione Intersezioni culturali e della Pro loco di Briatico, la manifestazione si propone di mettere in risalto il patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico di Briatico. Michele Petullà, giornalista e sociologo, presiederà il contest il cui obiettivo è di rendere il comprensorio briaticese un punto di riferimento culturale e sociale.

Il premio, che gode del patrocinio di WikiPoesia e della Biblioteca calabrese di Soriano Calabro, è suddiviso in tre sezioni: la prima riguarda la poesia in lingua italiana a tema libero, mentre la seconda si concentra sulla poesia con tema la pace, con un limite di 40 versi. La terza sezione in fine, prevede la narrativa. Qui i partecipanti presenteranno racconti brevi e prosa poetica incentrati sul tema antropologico I luoghi dell’anima.