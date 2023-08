Contro il caro-libri a Briatico nasce il progetto della libreria solidale

Con la ripartenza delle attività scolastiche, gli studenti e le loro famiglie si mobilitano per reperire i libri di testo. Molti nuclei tuttavia, per difficoltà economica, faticano ad acquistare materiale librario. Così molto spesso, si cercano testi di seconda mano o in comodato d’uso per alleggerire la spesa delle famiglie. Il Comune di Briatico, grazie ai ragazzi del Servizio civile, ha pensato di lanciare una iniziativa utile alla popolazione studentesca. Ovvero la libreria solidale. Dal primo al 12 settembre, infatti, nei locali del Centro polifunzionale dell’ente, dalle ore 10 alle 12.30, i volontari saranno impegnati in una raccolta solidale di libri scolastici degli istituti secondari di primo e secondo grado. I testi dovranno risalire agli ultimi tre anni per dare modo, a quanti ne avessero bisogno, di usufruirne con la modalità della cessione gratuita.

I promotori del “Puntolibro” precisano che saranno accolti i volumi usati purché si presentino in buone condizioni. Al contempo, anticipano, verranno pubblicate le liste in base agli anni scolastici e alle tipologie degli istituti. La cittadina costiera non è nuova a queste iniziative. Già in passato si era distinta per progetti di stampo green e iniziative con finalità benefiche atte ad aiutare le famiglie in stato di bisogno. Tra gli esempi, l’armadio solidale attraverso il quale sono stati raccolti vestiti, abiti per adulti e bambini e scarpe poi donate a persone in difficoltà. Non da meno. Grazie alla generosità dei cittadini, di scrittori e anche residenti in altri paesi, Briatico ha potuto ricostruire una biblioteca che mancava sul territorio ormai da anni dopo la positiva esperienza rappresentata dall’indimenticata figura di padre Maffeo Pretto. Il Centro polifunzionale, nelle intenzioni dell’amministrazione targata Vallone, punta a diventare un polo culturale aperto. Nei mesi scorsi, oltre alla presentazione di libri, ha ospitato mostre e dibattiti pubblici.

LEGGI ANCHE: Spilinga, la grotta del Favo e l’epoca delle scorrerie negli antichi territori del vibonese

Sorpresa nel Briaticese, tartaruga caretta caretta depone le uova nei pressi di un lido

Festa della Madonna Assunta, a Potenzoni la suggestiva processione con i bambini – Video

Acquisto libri, interrogazione di Lo Schiavo: «La Regione stanzi risorse contro il caro-scuola»