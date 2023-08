Sorpresa nel Briaticese, tartaruga caretta caretta depone le uova nei pressi di un lido

Sorpresa lungo il litorale di Briatico dove per la prima volta è stato registrato un nido di tartaruga marina, caretta caretta. È avvenuto in località Sant’Irene dinnanzi ad un lido. Un evento eccezionale come sottolineato dal Wwf che si è impegnato, in sinergia con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lidio Vallone, alla messa in sicurezza del sito. Il nido verrà costantemente monitorato fino alla schiusa delle uova. Un evento davvero unico dal momento che, come sottolineato dal responsabile del sodalizio ambientalista Angelo Calzone, l’esemplare difficilmente nidifica in questo tratto costiero. Quanto registrato potrebbe contribuire a rendere Briatico una vera città del mare utile per ottenere vari riconoscimenti come la bandiera blu. Massima disponibilità da parte del primo cittadino Vallone che ha assicurato al sodalizio piena collaborazione.

