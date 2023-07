La promozione del paese e l’analisi delle criticità: ecco le passeggiate di quartiere a Briatico

Si chiamano passeggiate di quartiere ed hanno un duplice scopo: da un lato formare i partecipanti, dall’altro coinvolgere la comunità in tematiche di interesse sociale e culturale. Le iniziative vengono periodicamente proposte a Briatico e vi partecipano generalmente gruppi composti da 8 massimo 10 persone. Si tratta perlopiù di membri di associazioni attive nel terzo settore che vengono guidati in questo percorso da due formatori. Gli eventi sono comunque aperti a tutti i cittadini. Durante l’itinerario, che a seconda delle giornate coinvolge porzioni di territorio differente, gli aderenti hanno modo di confrontarsi coi residenti sulla condizione del paese, caratteristiche ambientali, la storia. Spesso la discussione si sposta su argomenti quali la pulizia, acqua, problematiche di interesse collettivo o quotidiano. Altre volte, il dialogo soprattutto con gli anziani riporta alla luce spezzoni di memoria collettiva. «In uno degli ultimi eventi- più nel dettaglio- abbiamo avuto modo di conoscere la vivacità economica della Briatico degli anni Settanta e Ottanta. Tramite il dialogo coi cittadini, abbiamo rispolverato la storia della nostra cittadina all’interno della quale proliferavano fiorenti attività commerciali e artigianali. Tutt’altro che una Briatico piegata su sé stessa. Quello che è emerso durante le passeggiate, tratteggia una città di Briatico vivace, ricco e dinamico». Una prosperità testimoniata dalla presenza di botteghe, negozi, strutture ricettive.

Le passeggiate di quartiere

Le giornate hanno avuto il merito di mettere in risalto gli aspetti positivi e negativi. Ma a che scopo? L’obiettivo è quello di individuare alcune tematiche, di natura culturale, ambientale e sociale, e proporre dei progetti. Un compito che spetta in modo particolare ai soggetti formati e alle associazioni di riferimento per apportare migliorie al tessuto sociale del territorio, nonché implementare occasioni culturali, di socializzazione, campagne divulgative, eventi di stampo sportivo. La parola più volte sottolineata dai partecipanti agli eventi è stata “progettazione”. Ovvero acquisire le competenze per lavorare in sinergia con gli altri sodalizi, comprendere i bisogni delle comunità, offrire attività su misura in grado di valorizzare le caratteristiche di un paese rispetto ad un altro. Piccoli passi che testimoniano la volontà delle associazioni di cambiare passo, di mostrarsi sempre più all’altezza delle sfide – tutt’altro che facili- dei territori.

Letture ad alta voce

Durante le passeggiate di quartiere, sono stati proposti eventi da concretizzate per favorire le occasioni di socializzazione e offrire spunti culturali alle comunità. In tale contesto si inserisce “Letture ad alta voce per bambini e famiglie” che si terrà nella frazione San Costantino, piazzetta parco Robinson il 22 luglio alle ore 20.30. Un evento promosso con la collaborazione del Sistema bibliotecario, l’associazione Dopo mamma e papà, Nati per leggere, Artegiando e Aics. «Gli esperti – spiegano i promotori- indicano la lettura condivisa durante i primi anni di vita del bambino importantissima per lo sviluppo cognitivo ed emotivo. Con questo appuntamento puntiamo a stimolare la fantasia, conoscere e ascoltare il mondo. Siamo sicuri che l’evento verrà apprezzato soprattutto dai più piccoli. L’intenzione è quella di proseguire su questa scia, assicurando iniziative in grado di coinvolgere giovani e famiglie».

LEGGI ANCHE: Strade sicure e rischio incendi, il sindaco di Briatico ordina la pulizia dei terreni

privati La messa in sicurezza dei moli di Briatico-Sant’Irene e i fondi a disposizione dal 2024

Sport, musica e danza, bilancio positivo per l’evento Briatic art: «Grande entusiasmo e partecipazione»