L’Istituto per Geometri attiva il nuovo indirizzo in Chimica e biotecnologia – Video

L’istituto Tecnico Statale per Geometri e Industriale di Vibo Valentia implementa la sua offerta formativa. Dal prossimo anno scolastico sarà infatti attivato l’indirizzo di Chimica e materiali biotecnologia. Un corso quadriennale che specializzerà gli alunni in sicurezza alimentare, ambiente ed agro-energia. L’avvio del nuovo percorso di studi è stato presentato dalla dirigente scolastica Maria Grazia Gramendola: «Si tratta – ha detto – di una sperimentazione approvata dal Ministero. Sono in tutto quattro anni equivalenti ai cinque anni, che dà l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro o frequentare l’università». Dunque un’occasione per gli studenti dell’indirizzo sperimentale che già dal secondo anno scolastico potranno entrare in contatto con le aziende del territorio come conferma il presidente dei giovani di Confindustria Vibo Natale Santacroce: «Con questo nuovo percorso, finalmente – spiega – andremo a colmare il gap tra scuola e mondo del lavoro. Saremo noi imprenditori ad indirizzare i giovani e a dargli quelle nozioni pratiche e quella esperienza sul campo che solo noi imprenditori possiamo trasmettere». Alla conferenza stampa moderata dalla docente Irene Sgrò, il presidente del Gal Terre Vibonesi Vitaliano Papillo e Rosario Previtera del Comitato promotore per il Bergamotto di Reggio Calabria IGP che ha portato con sé il frutto pregiato. Un’eccellenza del territorio da valorizzare e preservare. Esempio di una storia vincente in agricoltura e ispirazione per gli studenti del nuovo corso.

