I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2017 e il 2018: l’uomo avrebbe anche partecipato a un’associazione finalizzata al narcotraffico. L’ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri dopo la decisione della Cassazione

È stato eseguito nel pomeriggio del 9 giugno dai carabinieri della Stazione di Soriano Calabro un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro nei confronti di Filippo De Marco, 47 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari.

Il provvedimento arriva dopo il passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro e divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa. L’ordine di carcerazione riguarda una condanna per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, con contestazioni che comprendono anche la partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di droga.

Secondo quanto riportato nell’ordine esecutivo, i fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2017 e il 2018 e sarebbero stati accertati tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Le imputazioni riguardano diversi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, con contestazioni aggravate dalla ritenuta partecipazione a un gruppo organizzato dedito al traffico di droga.

La sentenza ha stabilito una pena principale di 8 anni e 7 mesi di reclusione, alla quale si sono aggiunte pene accessorie come l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione legale durante l’espiazione della pena e il divieto di espatrio. Considerato il periodo già trascorso in custodia cautelare e gli altri benefici riconosciuti in fase esecutiva, la pena residua da scontare è stata rideterminata in 8 anni, 3 mesi e 21 giorni di reclusione.

De Marco, residente a Soriano Calabro, era detenuto agli arresti domiciliari dal gennaio 2021. Con il nuovo provvedimento della Procura Generale di Catanzaro è stato disposto il trasferimento in istituto penitenziario per la prosecuzione dell’espiazione della pena.

Dopo le formalità di rito, i militari dell’Arma hanno accompagnato l’uomo alla Casa Circondariale di Vibo Valentia, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esecuzione della condanna definitiva.