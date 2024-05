Tropea tra carenza idrica e sicurezza spiagge, Piserà ai commissari: «Interventi non rinviabili»

Antonio Piserà, ex consigliere comunale e impegnato cittadino di Tropea, ha indirizzato una lettera alla commissione straordinaria del Comune di Tropea, evidenziando diverse questioni critiche che richiedono «attenzione immediata per garantire la sicurezza e il benessere dei residenti e dei visitatori durante la prossima stagione estiva». Nella sua comunicazione, si legge in una nota stampa, Piserà ha esortato la Commissione a prendere in considerazione provvedimenti concreti e tempestivi riguardo alla gestione delle risorse idriche, alla sicurezza delle spiagge e del lungomare, oltre che alle problematiche ambientali che attualmente affliggono la città. La lettera dettaglia una serie di interventi strategici mirati a migliorare la situazione attuale e prevenire potenziali emergenze durante i mesi di maggiore afflusso turistico.

Carenza idrica

Acqua, immagine repertorio da pixabay (foto di tiburi)

Piserà ha segnalato che, attualmente, «alcune aree di Tropea stanno già sperimentando una grave scarsità di acqua potabile. Con l’approssimarsi dell’estate, questa situazione rischia di aggravarsi, mettendo a dura prova sia residenti che visitatori. La problematica non sembra derivare solo da una reale diminuzione delle risorse idriche, ma anche da una gestione inefficace dell’acquedotto. Viene richiesta una verifica completa dell’acquedotto per identificare e risolvere problemi quali perdite, inefficienze o peggio ancora furti di acqua dalla rete pubblica». «È cruciale implementare una gestione delle risorse idriche che sia efficiente e capace di sostenere la popolazione residente e i visitatori nei periodi di picco», ha affermato.

Miglioramenti nella sicurezza e accessibilità spiagge

«I nostri meravigliosi litorali – sottolinea l’ex consigliere – attirano ogni anno migliaia di visitatori; tuttavia, gli accessi pedonali alle spiagge presentano significativi ammaloramenti e incuria, non permettendo l’accesso alle spiagge in maniera adeguata. È essenziale che ogni accesso al mare sia non solo sicuro, ma anche inclusivo per i disabili. Inoltre, il lungomare pedonale (che va dalle spiagge del convento a Rocca Nettuno) ha visto un innalzamento pericoloso a causa dell’erosione dell’arenile. L’installazione di ringhiere lungo il lungomare è imperativa per prevenire incidenti e cadute, proteggendo così la vita dei cittadini e dei turisti». Quindi il tema della sicurezza nell’area dello Scoglio dell’Isola. Proposta «la delimitazione dell’accesso all’arenile adiacente allo Scoglio dell’Isola mediante barriere fisiche permanenti per garantire la sicurezza pubblica. Ha sottolineato che, con l’aumento dei visitatori nei mesi estivi, è fondamentale limitare l’accesso a queste zone per prevenire situazioni di rischio. Non bisogna dimenticare che la messa in sicurezza dello scoglio dell’isola non è ancora stata completata».

Infine la risoluzione delle esalazioni dal depuratore Argani. Espressa profonda preoccupazione per le continue lamentele dei cittadini riguardo alle esalazioni nauseabonde provenienti dal depuratore Argani. Piserà ha chiesto «una verifica immediata dell’impianto per identificare e risolvere le cause di tali emissioni. “Un ambiente pulito e salubre è essenziale per il benessere della nostra comunità e per mantenere l’immagine di Tropea come destinazione turistica eccezionale». Il consigliere ha assicurato il suo impegno a collaborare strettamente con la commissione straordinaria per affrontare queste criticità in modo efficace e tempestivo. «Sono fiducioso che, collaborando tutti insieme cittadini, associazioni e commissari, possiamo superare queste sfide e garantire una stagione estiva sicura e accogliente per tutti», ha concluso.

