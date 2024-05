Sant’Onofrio, l’ex consigliere Mattioli: «Nel quartiere Cuntura strade colabrodo»

L’ex consigliere comunale di Sant’Onofrio Marcello Mattioli interviene con una nota stampa per denunciare le pessime condizioni in cui versano le strade nella zona Cuntura. Un appello per richiamare l’attenzione degli organi competenti già lanciato alcune settimane fa ma che, secondo quanto riferisce, non ha portato ad alcun risultato: «Deplorevole, è innanzitutto prendere atto che l’Ente preposto, si disinteressi di un’emergenza che sta penalizzando la popolazione residente nella zona sopracitata. Le strade in questo quartiere – sottolinea – si sono trasformate in un colabrodo. In molti tratti si è al limite della percorribilità».

Marcello Mattioli

E ancora: «Le vie cittadine, in queste condizioni rappresentano un doppio pericolo, per bambini e anziani. Ragion per cui, l’intervento immediato nel ripristino della viabilità è una priorità assoluta. Spesso, anche le segnaletiche di pericolo risultano assenti o gestite con dispositivi di fortuna (piante ornamentali, bacchette di ferro conficcate lungo la strada), chiaramente oggetti non adeguati alla segnalazione di pericolo». L’ennesimo appello vuole essere dunque da stimolo affinché si intervenga per «ridurre il disagio per tutti i cittadini che vivono nella zona Cuntura. Quanto bisogna ancora aspettare – si chiede l’ex consigliere – per il ripristino delle strade?».

