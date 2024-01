Sant’Onofrio: si dimette l’assessore Salvatore Bulzomì

Si è dimesso dalla carica di assessore comunale a Sant’Onofrio, Salvatore Bulzomì, che deteneva la delega ai lavori pubblici. Resterà consigliere comunale di maggioranza ed assicura che non ci saranno ripercussioni politiche sulla compagine che ha vinto le elezioni, guidata dal sindaco Antonino Pezzo. Alla base delle dimissioni (Salvatore Bulzomì deteneva le deleghe ai lavori pubblici, al bilancio, al personale, agli affari generali) c’è la rottura del rapporto fiduciario con il primo cittadino Antonino Pezzo. Mancanza di dialogo e scelte non condivise hanno quindi portato Salvatore Bulzomì – che è anche segretario provinciale dell’Udc vibonese – alle dimissioni dall’incarico di assessore. Bulzomì è stato eletto in Consiglio comunale nel maggio dello scorso anno con 127 voti.

