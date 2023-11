Vibo, luna park: rinviato l’evento dedicato alle persone più fragili a causa del maltempo

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, in accordo con il gestore del Luna Park, ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’evento in programma per domani, sabato 4 novembre 2023 alle ore 10:00, a causa delle avverse condizioni meteo. “Sarà cura dell’amministrazione far sapere la nuova data che verrà concordata insieme al gestore”, fanno sapere dall’ente. Il responsabile del luna park presente a Vibo Valentia in viale della Pace, con la stessa generosità offerta in altre grandi città d’Italia, ha proposto una mattinata da dedicare esclusivamente alle associazioni attivamente impegnate nella cura delle persone più fragili, e che sarà gratuita per ragazzi e rispettivi accompagnatori. L’appuntamento, come detto, era stato previsto per domani, sabato 4 novembre, dalle ore 10:00 alle 12:30, rinviato a causa del maltempo.

