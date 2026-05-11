Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorritori. Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti durante le operazioni di intervento e messa in sicurezza
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Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla Statale 522, nei pressi dell’hotel Santa Lucia, in direzione Vibo Marina. Per cause ancora da accertare, un’auto si è ribaltata finendo su un fianco al centro della carreggiata.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorritori. Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti durante le operazioni di intervento e messa in sicurezza.