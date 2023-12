“Italia Nostra per il territorio e le nuove generazioni”, incontro formativo al Capialbi di Vibo

Gaetano (Ninì) Luciano

Italia Nostra Vibo Valentia insieme al Liceo Statale “V.Capialbi” e la collaborazione del Sistema Bibliotecario Vibonese, hanno organizzato un incontro formativo dal titolo “Italia Nostra per il territorio e le nuove generazioni”, nell’ambito del quale verrà presentata anche una proposta progettuale. L’evento si terrà nell’aula magna della scuola martedì 5 dicembre, alle ore 11.30. Il programma prevede la presentazione dell’associazione (nata nel 1955), tra gli enti no profit ambientalisti e di promozione dei beni culturali più importanti a livello nazionale. Figura eminente che ha segnato la storia dell’associazione con la sua indiscussa autorevolezza umana, morale, etica e culturale, Umberto Zanotti Bianco (primo presidente di Italia Nostra, senatore a vita, filantropo, meridionalista, archeologo, scrittore). «Si è dedicato al riscatto materiale e culturale della Calabria (ancora studente è accorso per aiutare la popolazione dopo il disastroso terremoto del 27 dicembre del 1908 che ha distrutto Messina e Reggio e diverse località dell’Aspromonte) per tutta la sua vita (morto il 29 agosto del 1963) cercando di restituire dignità alle classi sociali più emarginate e diseredate, facendosi interprete dei bisogni e dei sogni di una terra che ha delle radici culturali profonde ma che devono essere conosciute, scoperte, curate e amate. E il dialogo con le nuove generazioni è fondamentale. Per queste ragioni la sezione vibonese di Italia Nostra presenterà una proposta progettuale per far vivere agli studenti l’esperienza di un percorso didattico-formativo che avrà come principale obiettivo la conoscenza del territorio attraverso la sua storia e la sua memoria, con uno sguardo rivolto alla vocazione e identità del suo paesaggio naturale e rurale». Momento particolare dell’incontro sarà la commemorazione dello storico presidente della sezione Gaetano Luciano (scomparso il 20 novembre del 2017), che ha guidato con impegno, responsabilità e passione l’associazione ininterrottamente per quasi vent’anni. Nel 2022 Luciano è stato designato come “socio meritevole ad memoriam di Italia Nostra” in quanto «con la sua testimonianza è stato protagonista di una importante battaglia sociale, culturale e politica, che ha profuso con coerenza nella sua vita e in Italia Nostra. Di particolare valore la sua produzione saggistica come testimone del suo tempo in cui si coglie una vena di scrittore sensibile alla condizione storico-sociale e alla memoria storica. La sua esemplare figura va ricordata affinché le future generazioni possano seguirne l’insegnamento per trarre luce e ispirazione nella costruzione di una esperienza umana capace di trasmettere valori e sentimenti collettivi per una crescita della consapevolezza dell’importanza dell’identità, della dignità, della libertà e dell’onestà intellettuale, che ogni persona deve conquistare ed esprimere per realizzare i principi fondamentali sanciti nella Costituzione italiana e quelli dettati dalla propria coscienza». A contrassegnare la commemorazione, un omaggio musicale dello studente del Liceo Musicale “Capialbi” Andrea Gugliotta con un Notturno di Chopin (op.27, N. 1, in Do diesis minore”). Nel corso della manifestazione interverranno: Antonello Scalamandrè (dirigente scolastico Liceo Statale “Capialbi”); Nicola Rombolà (presidente Italia Nostra Vibo Valentia); Alessandro Caruso Frezza (vicepresidente Italia Nostra Vibo Valentia); Caterina Calabrese (segretaria Italia Nostra Vibo Valentia); Pia Periti (responsabile percorsi educativi Italia Nostra Vibo Valentia). Oltre agli studenti del Liceo “Capilabi”, parteciperanno quelli del Liceo Classico “Morelli”, del Liceo Artistico “Colao”, del Liceo Scientifico “Berto”, dell’Itg-Iti e dell’Ipseoa “Gagliardi”.

