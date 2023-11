Tutto pronto a Caria per l’apertura dei laboratori natalizi

La comunità di Caria di Drapia è sempre in fermento per organizzare eventi che attirino visitatori sul posto. Dopo la riuscitissima “Festa d’autunno” recentemente svoltasi ad opera di alcuni cittadini volontari e della locale associazione culturale “Cheria”, con lo scopo di raccogliere i fondi necessari al restauro della statura di Don Giovanni Bosco installata nel 2013 nel giardino dell’oratorio, ora fervono i preparativi per altri appuntamenti anche in occasione delle prossime festività natalizie. La prima novità, riguarda l’apertura sabato 18 novembre alle ore 17:00 dei laboratori natalizi, per bambini e ragazzi, presso il padiglione scolastico di Caria. «La partecipazione alle attività, che si svolgeranno ogni sabato pomeriggio – hanno fatto sapere gli organizzatori -, è completamente gratuita». Ma le novità non finiscono qui: l’altro appuntamento già messo in calendario è l’arrivo di Babbo Natale. «Nel pomeriggio della vigilia di Natale – hanno aggiunto -, a partire dalle ore 14:30, Babbo Natale giungerà nelle case di tutti i bambini cariesi per consegnare loro i regali». Il percorso per la distribuzione dei doni è già in fase di creazione grazie all’interessamento di Maria Carmen Rombolà, Camilla Loiacono, Carmela Zungri e Maria Russo. «Chiunque volesse – hanno sottolineato -, può contattarci e poi recapitarci i doni da destinare ai più piccolini. Saremo ben lieti di far giungere Babbo Natale nelle case di tutti». L’altro appuntamento già fissato in calendario e targato associazione culturale “Cheria”, è l’attesissima “Super tombola di Capodanno”. Un evento che sempre riscuote grandissima partecipazione, che regala momenti di ilarità, gioia ed unione profonda nella comunità cariese e che si svolgerà, come di consueto, giorno 1 gennaio 2024 alle ore 21:00 presso il padiglione della scuola elementare di Caria.

LEGGI ANCHE: “Protagonisti rossoblù”, sport e inclusione sociale nel progetto dedicato a 130 bambini vibonesi

A Caria di Drapia tutto pronto per la “Festa d’autunno” in favore del restauro di Don Bosco

Drapia, novità in arrivo al polo museale ed espositivo del castello “Galluppi”

A Caria di Drapia una “Festa d’autunno” per restaurare la statua di don Bosco