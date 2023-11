A Caria di Drapia tutto pronto per la “Festa d’autunno” in favore del restauro di Don Bosco

Le avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, che hanno fatto scattare l’allerta gialla, hanno costretto gli organizzatori dell’evento a rimandare il tutto di una settimana. Così, la tanto attesa “Festa d’autunno”, si terrà a Caria in piazza Cavour sabato 11 novembre dalle ore 18:30. L’idea della manifestazione è nata da un gruppo di cittadini volontari per promuovere il restauro della statua di Don Bosco posta all’esterno della casa parrocchiale. Il manufatto, realizzato dai ragazzi del paese fortemente legati alla figura sacerdotale ed installato nel 2013 nel giardino dello stabile, versa di fatto in condizioni precarie. Finanziarne dunque l’urgente e necessario restauro, attraverso un evento ricco di attività, musica e degustazioni di prodotti tipici, è stata quindi la strada che hanno inteso percorrere gli organizzatori con l’aiuto fondamentale di quanti vorranno, partecipando, contribuire alla causa. A tagliare il nastro della “Festa d’autunno” saranno quindi i tanto attesi giganti “Mata e Grifone” di San Costantino Calabro mentre, per la degustazione, i prodotti tipici saranno: sujaca cotta a legna nella tipica pignatta di terra cotta, curuj fritte, castagne arrosto e panini con salsiccia alla griglia. Il divertimento però non sarà solamente riservato ai più piccini. Rimanendo in campo di tradizioni, per l’occasione verrà allestito in piazza il gioco delle “pignate”. «Il ricavato della serata – hanno fatto sapere gli organizzatori -, sarà interamente destinato per l’urgente e necessario restauro della statua di don Bosco. In caso di avverse condizioni climatiche – avvertono poi -, la serata si svolgerà presso i locali del padiglione scolastico di Caria».

