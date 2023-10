Drapia, al prossimo Consiglio il progetto definitivo del collegamento stradale con Tropea

Il prossimo 10 novembre approdano in Consiglio comunale l’approvazione del progetto definitivo e l’apposizione del vincolo preordinato agli espropri relativi alla realizzazione del collegamento stradale con Tropea atteso da oltre trent’anni. Ad anticipare la notizia è il sindaco di Drapia Alessandro Porcelli, il quale sottolinea come «dopo la redazione ed approvazione del progetto esecutivo sulla “Briganteu” si andrà in gara d’appalto probabilmente dopo gennaio/febbraio. La gara in questione seguirà l’iter burocratico dettato dall’Unione europea – ha sottolineato -, dunque le tempistiche che ci attendono si prevedono necessariamente più lunghe del solito, ma questo fatto non è rilevante poiché, finalmente, un altro e fondamentale tassello per la viabilità, l’espansione territoriale del comune di Drapia ed il collegamento dello stesso con Tropea diviene realtà dopo parecchie promesse lasciate al vento. Sono orgoglioso di questo risultato – ha aggiunto Porcelli – perché se è vero che il primo mandato serve a preparare il terreno e a seminare, il secondo serve per raccogliere i frutti e noi, i frutti inseriti nel nostro programma elettorale, li abbiamo e li stiamo raccogliendo tutti». Il mandato di Porcelli scadrà a maggio 2024 e prima di terminare il suo operato, anticipa già di voler «fare un incontro con la cittadinanza a Caria per fare il punto della situazione. Un atto dovuto, nei confronti di chi ci ha sostenuti ed anche nei confronti di tutti quei cittadini che devono sapere quanto e come è stato fatto sin qui». Lo stesso tipo di incontro, circa un anno fa, è stato realizzato nella frazione di Brattirò «e se avremo modo – aggiunge -, vorrei incontrare anche la popolazione di Gasponi e Drapia».

LEGGI ANCHE: Drapia, si procede sul collegamento stradale con la Cittadella di Padre Pio

A Caria di Drapia una “Festa d’autunno” per restaurare la statua di don Bosco

Sottraeva denaro ad anziani, arrestato direttore postale nel Vibonese

Caria, successo per il convegno del Rotary sulle strade dell’olio in Calabria – Video