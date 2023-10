Sottraeva denaro ad anziani, arrestato direttore postale nel Vibonese

Il raggiro sarebbe stato messo in atto durante il ritiro delle pensioni. Dagli accertamenti, documentati anche prelievi non giustificati dalle casse dell’Ufficio postale

All’esito di indagini coordinate dalla Procura di Vibo Valentia gli agenti della locale Squadra Mobile hanno arrestato il direttore di un ufficio postale a Brattirò, frazione del Comune di Drapia. L’uomo, Davide Epifanio, 52 anni, di Tropea, è stato posto ai domiciliari. L’indagato, difeso dall’avvocato Sandro D’Agostino, è ritenuto responsabile del reato di peculato aggravato per essersi appropriato con più azioni ed in tempi diversi di somme di denaro afferenti al risparmio postale delle quali aveva la disponibilità per il servizio svolto. Le indagini sono partite dalla segnalazione di una utente alle Poste italiane, giunta nel gennaio scorso. La donna aveva riferito di un anomalo comportamento di un addetto postale. Era stato indicato, infatti, come persona dedita a sottrarre denaro ad ignari anziani attraverso dei raggiri posti in essere in occasione del ritiro delle indennità pensionistiche ovvero dell’effettuazione di operazioni sui loro libretti di risparmio. Sulla scorta di quanto segnalato sono stati avviati mirati approfondimenti investigativi, anche con la collaborazione di Poste, per mezzo dei quali è emerso come l’addetto indicato quale infedele fosse proprio il direttore dell’ufficio postale oggetto di segnalazione.

Le indagini hanno consentito, nel tempo, di cogliere più volte l’indagato nell’atto di sottrarre banconote direttamente dalle casse dell’Ufficio postale tanto da indurre gli investigatori a ritenere che lo stesso potesse fare un uso personalistico del denaro presente all’interno delle medesime. È emerso, inoltre, come l’uomo abbia, in più occasioni, trattenuto indebitamente il denaro dei correntisti al momento dello svolgimento di operazioni allo sportello, adducendo di volta in volta asseriti errori o “problemi tecnici” per giustificare doppi o multipli utilizzi della carta di debito o credito dell’utente. Da qui, la predisposizione degli arresti domiciliari. L’interrogatorio di garanzia è fissato per giorno 31 ottobre.

