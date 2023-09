Serra, attiva la postazione “Help Desk” dell’Agenzia delle Entrate

Ogni martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle 12:00, presso i locali della Biblioteca comunale di Serra San Bruno, i cittadini potranno usufruire del punto di supporto dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del progetto “Entrate senza barriere”. La postazione, gestita da dipendenti comunali in sinergia con l’Agenzia provinciale, darà risposte ai cittadini che trovano difficoltà nell’utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. È il terzo help desk inaugurato in tutta Italia, uno spazio che viene dato all’intero territorio per migliorare l’offerta di servizi alla cittadinanza. Nello specifico si tratta di un punto di contatto che consente di aiutare il cittadino nella fase di fruizione dei servizi, gestito dal Comune e occasionalmente dall’Agenzia delle Entrate, un luogo fisico dove gli utenti possono effettuare le proprie richieste. La postazione destinata soprattutto alle categorie di cittadini appartenenti alle fasce deboli o svantaggiate sul piano del divario tecnologico, è stata inaugurata nelle scorse settimane e rientra nel progetto “Entrate senza Barriere”, che nasce dalla necessità di andare incontro, appunto, alle categorie più deboli ed è pensata per i cittadini i quali, per vari motivi, possono incontrare delle difficoltà a utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, cosicchè possano recarsi presso la sede comunale dove è allestita la “postazione di supporto”.

